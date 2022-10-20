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11:39, 20 октября 2022Спорт

Глава датской делегации покинул зал во время выступления президента ОКР

Глава датской делегации Наторп покинул зал во время речи Позднякова на генассамблее АНОК

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Появились подробности выступления президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле. Об этом сообщает Inside the Games.

По информации издания, президент Федерации спорта Дании Ганс Наторп вышел из зала во время речи Позднякова. «Я уважаю тот факт, что глава ОКР является председателем комиссии, но счел видеопрезентацию неприемлемой пропагандой, поэтому решил покинуть зал», — заявил глава датской делегации. Наторп добавил, что чувствовал себя неловко, поэтому не мог остаться.

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19 октября президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о необходимости продления спортивных санкций в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

Ранее, 18 октября, стало известно, что 12 стран бойкотируют заседание генассамблеи АНОК в случае допуска России и Белоруссии. После этого Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях. Однако Бах осудил это предложение.

Ксения Курашкина
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