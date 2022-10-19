Глава МОК осудил Данию за высказывания о россиянах

Глава МОК Томас Бах раскритиковал датского чиновника за фразу о российских атлетах

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил предложение главы национального олимпийского комитета Дании не допускать российских представителей до генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Его слова приводит РИА Новости.

«Наше единство заключается не в том, что все должны быть такого же мнения, как и вы. Вы показываете свое отношение, называя их в целом "россиянами". Для нас есть атлеты, но мы не будем всех грести под одну гребенку», — заявил глава МОК. Он подчеркнул, что МОК является демократической организацией, уважающей мнение большинства.

Ранее 19 октября глава МОК высказался о необходимости продления санкций в отношении россиян. «Мы должны обеспечить честность проведения международных спортивных соревнований и защитить нашу автономию», — заключил он.

16 октября глава Федерации спорта Дании (DIF) Ганс Наторп раскритиковал решение о допуске российской делегации до участия в генеральной ассамблее АНОК. Наторп призвал исключить россиян из международного спорта на всех уровнях.