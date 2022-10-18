Латвия бойкотирует генассамблею олимпийских комитетов из-за России

Латвия бойкотирует генассамблею Ассоциации олимпийских комитетов в случае допуска России

Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) бойкотирует генеральную ассамблею Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в случае допуска России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте организации.

Президент ЛОК Жоржс Тикмерс заявил, что латвийские спортсмены и представители спортивной индустрии не обязаны участвовать в соревнованиях и мероприятиях вместе с российскими и белорусскими спортсменами и представителями этих стран.

16 октября 11 стран выступили против участия России и Белоруссии в генассамблее АНОК. Свой протест выразили делегаты из Норвегии, Швеции, Дании, Эстонии, Швейцарии, Финляндии, Исландии, Черногории, Косова, Фарерских островов и Гренландии.

Генассамблея АНОК пройдет в Сеуле с 18 по 21 октября. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков планирует выступить на форуме с докладом комиссии по образованию и культуре.