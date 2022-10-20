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21:32, 20 октября 2022Экономика

Швейная фабрика из Рассказова отправила несколько партий термобелья в зону СВО

Швейная фабрика из Рассказова отправила несколько партий термобелья для военных в зоне СВО

Одна из швейных фабрик Рассказова Тамбовской области помогает военным, которые сейчас находятся в зоне спецоперации. Сотрудники предприятия уже отправили для них несколько партий и даже получили ответное спасибо.

«Ребятам из Рассказова огромное спасибо за помощь и теплые вещи! Нас недавно обстреляли, мы погорели, нам это очень пригодится! Спасибо вам большое! Мы победим!» — обратились к сотрудникам фабрики военные.

«Шьем для наших ребят одежду, чтобы тепло наших рук согревало их. Вкладываем во всё это частичку нашей души. — Это термобельё? — Да, чтобы им было тепло», — говорит Елена Тетушкина, сотрудница швейной фабрики.

Цех шьет термобелье в две смены, счет идет на многие десятки, если не сотни комплектов. Продукцию фасуют и отправляют в зону спецоперации. «Именно термобелье — нательная одежда под форму. Она держит тепло независимо от температуры, которая на улице у нас. Выдержит и 20, и 30 градусов», — рассказала Ирина Огнева, менеджер по продажам швейной фабрики.

«Наша фирма уже не первый раз предоставляет тtплые вещи для военных. Мы уже много посылок отправили, — отметила Татьяна Мешкова, менеджер по продажам швейной фабрики. — Наши дети написали письма военным, в каждую форму мы вкладываем иконку, чтобы наши бойцы вернулись домой живыми и здоровыми. Всех их очень ждем и надеемся, что всё будет хорошо».
Такие посылки — очень важная поддержка. А еще глоток свежего воздуха в тяжелых армейских буднях, весточка из дома, которая напоминает: мы очень ждем, любим и верим в вас. Возвращайтесь живыми».

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Татьяна Романова
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