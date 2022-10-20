Сообщение о приостановке развития туризма в России оказалось недостоверным

Данные о приостановке развития туризма в России оказались недостоверными

В сети распространяется недостоверное сообщение о приостановке развития туризма в России после упразднения Федерального агентства по туризму.

20 октября в проукраинских Telegram-каналах появилась информация о том, что в связи с упразднением Федерального агентства по туризму в России перестанут развивать туризм. «Теперь туризма в России не существует не только в жизни, но и на бумаге», — говорится в публикации одного из каналов, на который подписано около 1,5 миллиона человек. К посту прикреплен скриншот указа президента Владимира Путина.

В документе отмечается, что указ направлен на совершенствование отрасли. В тексте документа говорится, что Ростуризм упразднен в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры. Его функции передадут Минэкономразвития. В министерстве отмечают, что оптимизация позволит «повысить эффективность реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства"». С сентября 2018-го по июнь 2020 года Ростуризм находился под управлением Минэкономразвития, после чего его передали под прямое руководство правительства.

В сентябре 2022 года российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что Москва не планирует вводить ответные визовые ограничения в отношении иностранцев. «Мы в такие игры играть не собираемся. Двери нашей страны останутся открыты для всех желающих», — заявил Нечаев РИА Новости.

Публикация о том, что в России якобы не будут развивать туризм из-за упразднения Федерального агентства по туризму, не охватила российские и украинские СМИ. Также пост не получил широкого распространения в социальных сетях и Telegram-каналах.