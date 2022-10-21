Женщина потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки

Блогерша Джонас потратила 600 тысяч рублей на содержание собаки по кличке Франциско

Блогерша Джу Исен Джонас потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки. На историю обратили внимание журналисты издания Daily Star.

Женщина, чей блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) составляет 1,5 миллиона подписчиков, рассказала, что приобрела для своей собаки по кличке Франциско сумку-переноску, миску, изготовленную из массива дуба, и другие аксессуары таких люксовых марок, как Louis Vuitton, Hermès и Gucci. Помимо прочего, она также угощает питомца небольшим количеством икры и безалкогольным шампанским Pawrignon с лососевым маслом в составе.

«Я хочу дать своей собаке все самое лучшее. В моем доме нет людей, поэтому я кормлю свою собаку, как хочу. Я о ней очень хорошо забочусь, и вся моя любовь принадлежит ей. Многие люди этого не понимают», — рассказала она, отметив, что потратила на содержание собаки около 100 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей).

В заключение Джонас добавила, что каждую неделю водит пса на гигиенические процедуры, стоимость которых оценивается в 130 долларов (около 8 тысяч рублей). «Как и мы, Франциско любит быть чистым, а еще стричь когти», — сказала она.

В октябре 2021 года 22-летняя модель Камила Эль потратила 198 тысяч долларов (14 миллионов рублей) и обеспечила роскошную жизнь своим кошкам. Американка не жалеет на них денег и признается, что может не раздумывая потратить 500 долларов (35,3 тысячи рублей) на покупку еды им на ужин. При этом сама девушка может съесть лапшу быстрого приготовления.