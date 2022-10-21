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16:26, 21 октября 2022Ценности

Женщина потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки

Блогерша Джонас потратила 600 тысяч рублей на содержание собаки по кличке Франциско

Фото: Cacu Oliver Press Office

Блогерша Джу Исен Джонас потратила сотни тысяч рублей на роскошную жизнь любимой собаки. На историю обратили внимание журналисты издания Daily Star.

Женщина, чей блог в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) составляет 1,5 миллиона подписчиков, рассказала, что приобрела для своей собаки по кличке Франциско сумку-переноску, миску, изготовленную из массива дуба, и другие аксессуары таких люксовых марок, как Louis Vuitton, Hermès и Gucci. Помимо прочего, она также угощает питомца небольшим количеством икры и безалкогольным шампанским Pawrignon с лососевым маслом в составе.

«Я хочу дать своей собаке все самое лучшее. В моем доме нет людей, поэтому я кормлю свою собаку, как хочу. Я о ней очень хорошо забочусь, и вся моя любовь принадлежит ей. Многие люди этого не понимают», — рассказала она, отметив, что потратила на содержание собаки около 100 тысяч долларов (около 600 тысяч рублей).

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В заключение Джонас добавила, что каждую неделю водит пса на гигиенические процедуры, стоимость которых оценивается в 130 долларов (около 8 тысяч рублей). «Как и мы, Франциско любит быть чистым, а еще стричь когти», — сказала она.

В октябре 2021 года 22-летняя модель Камила Эль потратила 198 тысяч долларов (14 миллионов рублей) и обеспечила роскошную жизнь своим кошкам. Американка не жалеет на них денег и признается, что может не раздумывая потратить 500 долларов (35,3 тысячи рублей) на покупку еды им на ужин. При этом сама девушка может съесть лапшу быстрого приготовления.

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Мария Винар
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