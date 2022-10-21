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15:20, 21 октября 2022Интернет и СМИ

В Общественной палате заявили о 10 раненных при обстреле Херсона журналистах

Замглавы комиссии ОП по СМИ Малькевич заявил о 10 раненных при ударе в Херсоне журналистах
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Риа Новости

Замглавы комиссии Общественной палаты (ОП) по СМИ Александр Малькевич заявил, что при ракетном обстреле переправы в Херсоне были ранены 10 журналистов. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас одних журналистов только ранено 10 человек, один погиб», — сказал Малькевич. По его словам, погибли также двое родственников журналистов, еще один находится в критическом состоянии.

Минимум треть участников колонны, проходившей по переправе, пострадала физически, отметил представитель ОП.

Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о состоянии троих журналистов, пострадавших при атаке в Херсоне. Он сообщил, что один из представителей прессы находится в больнице в тяжелом состоянии.

Перед этим заместитель губернатора региона Екатерина Губарева заявила, что при обстреле переправы погибли двое сотрудников телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Она уточнила, что один из погибших — российский продюсер и журналист Олег Клоков.

Об атаке переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. Глава правительства Херсонской области Сергей Елисеев уточнял, что переправа была исключительно гражданской. Позднее стало известно, что в результате атаки погибли четыре человека.

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Олег Давыдов
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