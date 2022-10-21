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13:34, 21 октября 2022Интернет и СМИ

Стали известны подробности состояния раненных при обстреле в Херсоне журналистов

Один из троих раненных при обстреле в Херсоне журналистов находится в тяжелом состоянии
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Telegram-канал «Крым 24 | Все новости Крыма»

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что один из троих журналистов, раненных при обстреле переправы в Херсоне, находится в тяжелом состоянии. Видео, в котором он раскрыл подробности произошедшего, опубликовано в Telegram телеканале «Крым 24».

«Трое из них сейчас госпитализированы, один в тяжелом состоянии, двое в более-менее [нормальном] состоянии», — заявил Стремоусов.

По его словам, по факту обстрела и гибели представителей прессы возбуждено уголовное дело. «Мы будем обращаться во все инстанции, во все организации по поводу гибели журналистов, которые находились на переправе», — отметил замглавы администрации. Он подчеркнул, что переправа, по которой был нанесен удар, исключительно гражданская.

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Ранее Стремоусов также обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в целенаправленном обстреле журналистов в Херсоне. Он уточнил, что ранены были оператор областной телерадиокомпании «Таврия» Руслан Воскресенский, корреспондент Константин Мочар и 16-летняя журналистка Влада Луговская.

Перед этим сообщалось, что при атаке на переправу погибли двое сотрудников «Таврии», в том числе оператор из России. Позднее выяснилось, что погибший — продюсер и журналист Олег Клоков.

Об атаке переправы в Херсоне стало известно утром 21 октября. Уточнялось, что Вооруженные силы Украины выпустили по ней 12 ракет. 11 из них сбили подразделения ПВО, одна упала в район Антоновского моста. В результате обстрела погибли четыре человека.

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Олег Давыдов
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