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12:12, 21 октября 2022Россия

В Херсонской области обвинили ВСУ в целенаправленном обстреле журналистов

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил, что целью ВСУ при обстреле были журналисты

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) при обстреле гражданской переправы в Херсоне были журналисты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Скорее всего, били целенаправленно, по журналистам. (...) Мы делаем выводы, что стреляли специально, целенаправленно по журналистам, чтобы уничтожить тех, кто сегодня освещает ситуацию по Херсонской области. Скорее всего, это была наводка. Мы думаем, что это не случайный удар», — сказал Стремоусов.

Он уточнил, что оператор областной телерадиокомпании «Таврия» Руслан Воскресенский находится в тяжелом состоянии, получила ранения 16-летняя журналистка Влада Луговская, а также был госпитализирован корреспондент Константин Мочар.

Ранее стало известно о гибели российского продюсера Олега Клокова в результате обстрела. 20 октября украинские военные выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. Обстрел произвели из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства. Уточняется, что 11 ракет сбили подразделения противовоздушной обороны (ПВО), одна упала около Антоновского моста. В результате ракетного удара четыре человека погибли и десять пострадали.

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Кристина Есикова
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