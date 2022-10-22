Небензя отказался слушать постпреда Украины на заседании СБ ООН

Небензя заявил, что не будет слушать постпреда Украины на заседании СБ ООН

Постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя отказался слушать речь представителя Украины на заседании Совета Безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Он пояснил, что такое решение связано с оскорбительными комментариями в адрес российских дипломатов в соцсетях. Небензя также подчеркнул, что подобные заявления украинских политиков говорят о «неспособности и неготовности Киева к какому-либо диалогу».

Хотел бы заранее предупредить, что выслушивать сегодня очередную порцию злобных тирад представителя украинского режима в стенах Совета Безопасности и тем доставлять ему какое-то странное и порочное удовольствие, которое он от этого получает, я не буду Василий Небензя постпред России при ООН

Неадекватная реакция Запада

Выступая в Совбезе, Небензя также указал, что недавние высокоточные удары российскими ракетами и беспилотниками по объектам на территории Украины вызвали на Западе неадекватную реакцию.

Не устраивающая Запад ситуация вызвала настоящую истерику у наших западных коллег, которую мы во всей красе наблюдаем и на сегодняшнем заседании Василий Небензя постпред России при ООН

Представитель Москвы уточнил, что на Украине было поражено большое количество военных объектов, а также объектов инфраструктуры, подрывающих военные возможности и потенциал украинских властей.

Фейки из Киева

Обсуждая ситуацию на Украине, Небензя напомнил, что Россия до сих пор не получила имена жертв провокации в Буче. По его словам, данный факт свидетельствует о том, что Киеву нечего предъявить в подтверждение своих обвинений. «Наши западные коллеги пытаются при этом делать вид, что ничего и доказывать не нужно, достаточно просто верить на слово любым утверждениям представителей киевского режима», — сказал он.

Также дипломат обратил внимание на сообщения о якобы покупке Россией иранских беспилотников. «Украина и ее западные покровители пытаются раскрутить еще один фейк», — заявил Небензя. Он призвал членов Совбеза ООН потребовать от Секретариата не участвовать в расследовании по заявлению о якобы нарушении резолюции 2231, которая запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без одобрения СБ ООН. Если эксперты ООН займутся «псевдорасследованием», ссылаясь на положения резолюции, Россия пересмотрит свои отношения с Секретариатом ООН, предупредил представитель России.

Просьба не допустить техногенную катастрофу

Кроме того, Небензя сообщил, что Россия призвала Совбез ООН не допустить разрушения дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) со стороны Киева. По словам дипломата, российская сторона распространила в СБ ООН соответствующее письмо. В документе отмечается, что разрушение дамбы может привести к гибели тысяч мирных людей и повреждении тысяч домостроений.

Небензя отметил, что Вооруженные силы Украины на протяжении пяти месяцев обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области. «В сутки прилетает до 120 ракет, из которых большинство — американские HIMARS, причем украинцы нацеливают их специально на Каховскую дамбу с тем, чтобы пробить ее и вызвать тем самым повышение уровня воды, которое повлечет затопление близлежащих территорий», — подчеркнул он.