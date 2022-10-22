Экономист высказался о стагфляции в мире

Экономист Беляев заявил, что западным странам грозит стагфляция

Трудно не согласиться с прогнозом американского экономиста Нуриэля Рубини о стагфляции глобальной экономики. Однако он не учел, что есть Запад и Восток, а это разные вещи. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Он объяснил, что значит развитие стагфляции, а также оценил ее вероятность в России.

Ранее американский экономист Нуриэль Рубини заявил в интервью подкасту Odd Lots, что глобальная экономика окажется в стадии стагфляции, поскольку центральные банки стремятся сдержать инфляционные ожидания. Рубини предрек в мире финансовый шок и «период, сочетающий в себе худшее из 1970-х годов и мирового финансового кризиса» при крахе крупных игроков.

Суть стагфляции

Понятие стагнации означает застой или остановку производства одновременно с инфляционными процессами, пояснил Беляев. Впервые этот термин появился в 1970-е годы. До этого было принято считать, что инфляция способствует быстрому экономическому росту, а при незначительных темпах роста инфляции быть не может. «Появился такой термин, когда были очень низкие темпы роста, даже кое-где отрицательные, а инфляция была достаточно высокая. Это, в основном, касалось Европы», — рассказал экономист.

Чем может быть обусловлена сегодня

Прогноз Рубини похож на правду, так как рост цен спровоцировал не денежный фактор, считает аналитик. «Рост цен обязан не каким-либо денежным факторам, а как раз прямым дефицитом топлива, прежде всего, на европейском рынке, вследствие санкционной политики и ограничений поставок из России. Они сами спровоцировали рост цен на топливо и нефтегазовое сырье, а вслед за ним это перенеслось на остальные товары», — объяснил он.

При этом, по его словам, правительства большинства стран сдерживают рост производства. А это приводит к торможению развития экономики. Кроме того, центральные банки пытаются сдержать инфляцию, используя стандартные инструменты и лишь усугубляя положение.

Им кажется, что это главный враг, и они могут бороться с инфляцией тем, что повысят процентную ставку и таким образом ограничат рост денежной массы и, вообще, денежную массу. На самом деле, поскольку природа инфляции совершенно другая, не денежная, они на инфляцию таким образом не действуют, а действуют как дополнительный тормоз для экономики Михаил Беляев экономист

По его мнению, экономике в эти тяжелые времена необходимо дать возможность развиваться и преодолевать трудности, связанные с ростом цен на энергию и сырье. Добиться этого можно при помощи кредитов по приемлемым ставкам. Однако центральные банки увеличивают ставки, что ставит промышленность в более затруднительное положение и усугубляет риск торможения экономики.

«То есть оба слагаемых стагфляции получаем налицо, так что тут Рубини прав, ну а поскольку с этим связаны все крупные корпорации, которые работают в сфере материального производства, значит, и они будут переживать не лучшие времена», — отметил экономист.

Влияние на Запад, Восток и Россию

Еще два-три года назад прогноз Рубини мог бы касаться всего земного шара, убежден аналитик. Однако сегодня произошла трансформация геополитики и раздел мира на две зоны, которые хоть и являются взаимодействующими, но все-таки живут по своим законам.

С Рубини трудно не соглашаться, потому что он смотрит в корень, только он не учел, что есть Запад, есть Восток — а это разные вещи. Стагфляция, о которой говорил Рубини, грозит западной части мира — это относится к Западной Европе, к Америке, Япония уже давно находится в такой ситуации, правда, без инфляции, но фактически с нулевыми темпами роста Михаил Беляев экономист

На восточную зону, к которой относится Россия, стагфляция тоже окажет отрицательное воздействие, считает он. Но не в той полной мере и не с теми серьезными последствиями, которые будут характерны для западного мира. «Там, где Индия, там, где Китай, там, где другие страны, типа Вьетнама, Таиланда, Индонезии, которые предполагают, что они в ближайшее время могут показать повышенные темпы, стагнация произойдет в меньшей степени», — уточнил Беляев.

Россия, несмотря на связи с общемировой экономикой, вследствие санкций получила внушительную степень автономизации, подчеркнул он. «Нас можно даже выделить из этой восточной зоны, и сказать, что на нас еще меньше это окажет влияние, потому что мы защищены внутренним производством собственных базовых продуктов, а именно сырья, энергетических ресурсов и продовольствия», — подытожил экономист.

Предыдущую беседу Рубини с Odd Lots называют «пророческим»: тогда, в мае 2020 года, Рубини спрогнозировал высокую инфляцию во время восстановления экономики после пандемии COVID-19. Он объяснил это явление сочетанием шоков предложения и жесткого смягчения действий регуляторов.

Ранее Рубини сравнил ситуацию в мировой экономике с крушением поезда. Он допустил, что к 2023 году США и Европа окажутся в рецессии.