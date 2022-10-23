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09:44, 23 октября 2022Спорт

Макгрегор одной фразой высмеял поражение Петра Яна от американца на турнире UFC

Макгрегор прокомментировал поражение бойца Петра Яна фразой «лучший ударник в UFC, лол»

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в Twitter прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли в поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Спортсмен фразой «лучший ударник в UFC, лол» высмеял результат поединка.

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Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед.

Анастасия Борисова
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