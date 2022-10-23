Глава UFC оценил поражение Петра Яна фразой «на тоненького»

Глава UFC Дэйна Уайт оценил результат боя Петра Яна и Шона О'Мэлли фразой «на тоненького»

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О'Мэлли в поединке турнира UFC 280. Трансляция пресс-конференции велась на YouTube-канале промоушена.

Глава UFC оценил результат поединка фразой «на тоненького». «Что странно — я думал, что победа в бою будет зависеть от того, кому отдали первый раунд. Но оказалось, что это не имело значения», — заявил он. При этом Уайт подчеркнул, что поддерживает обе стороны.

Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед.

