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13:48, 23 октября 2022Спорт

Петр Ян в нецензурной форме обратился к судьям после поражения на турнире UFC

Боец Петр Ян в нецензурной форме обратился к судьям после поражения на турнире UFC 280

Фото: Craig Kidwell / Reuters

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в Twitter прокомментировал поражение от американца Шона О'Мэлли в поединке турнира UFC 280.

«***** судей», — в нецензурной форме обратился спортсмен.

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Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.

Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.

Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед.

Анастасия Борисова
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