Петр Ян в нецензурной форме обратился к судьям после поражения на турнире UFC
Боец Петр Ян в нецензурной форме обратился к судьям после поражения на турнире UFC 280
Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян в Twitter прокомментировал поражение от американца Шона О'Мэлли в поединке турнира UFC 280.
«***** судей», — в нецензурной форме обратился спортсмен.
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Бой между Яном и О'Мэлли прошел на турнире UFC 280 в Абу-Даби 22 октября. Американец выиграл раздельным решением судей. Двое судей отдали победу американцу, один — российскому спортсмену.
Ян не дрался с апреля 2022-го. На UFC 273 ему не удалось вернуть титул чемпиона организации в поединке с Алджамейном Стерлингом. Американец одержал победу судейским решением.
Ян — бывший чемпион UFC в легчайшем весе. На его счету теперь четыре поражения и 16 побед.