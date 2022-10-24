Российскую легкоатлетку лишили золота Олимпиады-2012 за допинг

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золота Олимпиады-2012 в Лондоне за допинг

Российскую легкоатлетку Наталью Антюх лишили золота Олимпиады-2012 за допинг. Об этом сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Решение было принято на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Антюх наказали за использование запрещенной субстанции или метода.

Результаты спортсменки, показанные в период с 15 июля 2012 года по 29 июня 2013 года, аннулируются. Таким образом, россиянка потеряет золото Игр в Лондоне, которое было завоевано 8 августа.

В апреле 2021 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Антюх на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Результаты россиянки с 30 июня 2013 года по 31 декабря 2015 года также были аннулированы.

Антюх стала первой на Играх-2012 в Лондоне в беге с барьерами на 400 метров. Также в ее активе серебро в эстафете 4 по 400 метров и бронза в забеге на 400 метров на Олимпиаде 2004 года. Кроме того, спортсменка завоевала два золота чемпионатов мира в эстафете 4 по 400 метров.

