Лавров рассказал о реакции Запада на сведения об украинской «грязной бомбе»

Лавров заявил, что часть западных стран готова обсудить угрозу украинской «грязной бомбы»

Часть западных стран готова обсудить с Россией сведения о возможности создания украинской «грязной бомбы» на профессиональном военном уровне. О реакции Запада на угрозу использования подобного оружия рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, — это несерьезный разговор. Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном военном уровне», — заявил министр.

Лавров добавил, что Россия поддерживает данный подход и надеется на объективную оценку сведений, которые вскоре будут представлены российской стороной при ООН. Посвященное этой теме заседание будет проведено 25 или 26 октября.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов обсудил со своим американским коллегой Марком Милли ситуацию вокруг вероятного применения Киевом «грязной бомбы» на Украине.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.