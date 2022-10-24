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19:17, 24 октября 2022Мир

Лавров рассказал о реакции Запада на сведения об украинской «грязной бомбе»

Лавров заявил, что часть западных стран готова обсудить угрозу украинской «грязной бомбы»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Часть западных стран готова обсудить с Россией сведения о возможности создания украинской «грязной бомбы» на профессиональном военном уровне. О реакции Запада на угрозу использования подобного оружия рассказал глава российского МИД Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

«Голословные опровержения наших западных коллег о том, что это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим [президента Украины Владимира] Зеленского, — это несерьезный разговор. Некоторые из наших собеседников действительно предложили обсудить имеющиеся у нас сведения на профессиональном военном уровне», — заявил министр.

Лавров добавил, что Россия поддерживает данный подход и надеется на объективную оценку сведений, которые вскоре будут представлены российской стороной при ООН. Посвященное этой теме заседание будет проведено 25 или 26 октября.

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Ранее глава Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов обсудил со своим американским коллегой Марком Милли ситуацию вокруг вероятного применения Киевом «грязной бомбы» на Украине.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Отмечалось, что провокация готовится с целью обвинения России в применении оружия массового уничтожения на Украине.

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Дмитрий Сотак
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