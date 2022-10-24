Российские военные из группировки «О» заявили об укреплении линии обороны в ЛНР

Российские военные из группировки «Отважные» укрепили линию обороны Сватово-Кременная

Российские военные из группировки «О» («Отважные») рассказали РИА Новости о том, как они укрепили линию обороны Сватово-Кременная в Луганской народной республике (ЛНР). По их словам, солдаты устанавливают невзрывные заграждения, в том числе бетонные пирамиды, чтобы вражеская техника не смогла пересечь оборонительный рубеж.

Устанавливаем невзрывные заграждения на предполагаемом участке дороги относительно противника. Устанавливаются бетонные пирамиды. Если танк поедет в ночное время, он наезжает на него — и встает, дальше он не сможет проехать инженер российской группировки войск «Отважные»

По словам военнослужащего, таким образом дорога оказывается перегорожена противотанковыми ежами, мешающими как проходу противника, так и отходу союзных войск. Он отметил, что в настоящее время на передовой работает большое количество инженерных сооружений.

Украинский конфликт

Представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило об обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) Зоринска и Старобельска. Атака велась из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Бывший директор по коммуникациям Белого дома, политический обозреватель Патрик Бьюкенен, в свою очередь, раскрыл противоречия между Киевом и Вашингтоном. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский преследует цель вернуть Крым и Донбасс, а США хотят не оказаться втянутыми с открытое противостояние с Россией, которое может перерасти в ядерную войну.

В Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине заявили о готовящейся провокации со стороны Киева. ВСУ намерены устроить террористический акт с гибелью мирных жителей, после чего обвинить в его совершении Вооруженные силы России.

24 октября в городе Волчанск Харьковской области, во время раздачи продуктовой помощи жителям, подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию на Украине

Помощь Запада

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном информацию о «грязной ядерной бомбе» и шаги по укреплению украинской противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, сообщения о подготовке Киевом провокации являются дезинформацией.

Блинкен подтвердил, что Вашингтон не верит в то, что Украина собирается использовать «грязную бомбу». Американский госсекретарь выразил поддержку Киеву, указав на то, что мир видит любые попытки России использовать подобные предупреждения в «качестве предлога для эскалации».

При этом французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что президент США Джо Байден и его команда готовы осуществить эскалацию конфликта на Украине для победы на промежуточных выборах в Конгресс, которые состоятся 8 ноября. Он также выступил с призывом с осторожностью относиться к действиям американских властей.