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16:00, 24 октября 2022Интернет и СМИ

Портал «Рамблер» и Звук запустили проект «В ритме звезд»

На «Рамблер/гороскопах» появилось музыкально-астрологическое руководство на время затмений
СюжетЛунное затмение:

Изображение: «Рамблер»

На «Рамблер/гороскопах» (сервис портала «Рамблер», входит в медиахолдинг Rambler&Co) появилось музыкально-астрологическое руководство на время солнечного и лунного затмений в период с 25 октября по 8 ноября. В нем эксперты рассказывают о том, как знакам зодиака подготовиться к коридору затмений (переходу между солнечным и лунным), а Звук предлагает плейлисты для каждой из стихий.

В проекте «В ритме звезд» знаки зодиака разделены на четыре стихии: земные, водные, огненные и воздушные. Для каждой из них на Звуке можно послушать плейлисты, которые позволяют гармонично подготовиться к кармическому астрологическому периоду, а на «Рамблер/гороскопах» почитать подробные советы.

«По данным ВЦИОМ за 2021 год, 71 процент россиян считают астрологию важным источником знаний о себе и мире (против 15 процентов в 2019 году). При этом 58 процентов респондентов учитывают астрологические прогнозы, прежде чем принимать ключевые решения. Мы решили создать проект, который будет отвечать запросам этой целевой аудитории, и проверить, как он повлияет на количество скачиваний приложения и прослушиваний треков внутри сервиса», — рассказала продуктовый маркетолог Звука Юлия Родионова.

«Наш астролог дала советы каждому знаку зодиака о том, как использовать этот период, чтобы наполнить себя космическими силами, а музыкальные плейлисты Звука помогут настроиться», — поделилась Каролина Лоова, руководитель проекта «Рамблер/гороскопы».

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Татьяна Романова
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