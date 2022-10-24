США обвинили в блокировке участия России в конференции МАГАТЭ

МИД РФ: США не выдали визы российской делегации для посещения конференции МАГАТЭ

Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке». Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат упрекнула США в двуличии и высокомерном пренебрежении принципами работы международных организаций, предусматривающими недискриминационное и равноправное партнерство их участников. Она подчеркнула, что несмотря на публичную поддержку уставной деятельности таких организаций, Вашингтон на деле «демонстрирует совершенно противоположное».

Она подчеркнула, что американская сторона не выдала визы российским делегатам, которые планировали посетить министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», которая будет проходить с 26 по 28 октября в Вашингтоне. «США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то, что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке», — отметила Захарова, добавив, что участие России в мероприятии оказалось заблокировано.

По ее словам, действия Соединенных Штатов грубо нарушают закрепленные в Соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой организации, нормы с обязательствами обеспечить необходимые условия для участия во встречах, созываемых в соответствии с мандатом МАГАТЭ. По ее мнению, данный случай — очередной пример того, как США «реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращённым постулатом о неком "порядке, основанном на правилах", которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя».

Захарова резюмировала, что отсутствие представляющей Россию делегации на упомянутом мероприятии снизит уровень значимого события и отметила, что произошедшее останется на совести тех, кто пытается изолировать Россию на международной арене.

21 октября стало известно, что делегация от «Росатома» и Ростехнадзора не примет участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ, так как американская сторона не выдала ее членам визы. При этом в посольстве США данный инцидент комментировать не стали.