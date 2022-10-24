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18:47, 24 октября 2022Мир

США обвинили в блокировке участия России в конференции МАГАТЭ

МИД РФ: США не выдали визы российской делегации для посещения конференции МАГАТЭ

Фото: РИА Новости

Соединенные Штаты не выдали визы российской делегации на Международную министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке». Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат упрекнула США в двуличии и высокомерном пренебрежении принципами работы международных организаций, предусматривающими недискриминационное и равноправное партнерство их участников. Она подчеркнула, что несмотря на публичную поддержку уставной деятельности таких организаций, Вашингтон на деле «демонстрирует совершенно противоположное».

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Она подчеркнула, что американская сторона не выдала визы российским делегатам, которые планировали посетить министерскую конференцию МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», которая будет проходить с 26 по 28 октября в Вашингтоне. «США так и не выдали визы российским делегатам, несмотря на то, что соответствующие заявки были поданы ими заблаговременно в установленном порядке», — отметила Захарова, добавив, что участие России в мероприятии оказалось заблокировано.

По ее словам, действия Соединенных Штатов грубо нарушают закрепленные в Соглашении между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой организации, нормы с обязательствами обеспечить необходимые условия для участия во встречах, созываемых в соответствии с мандатом МАГАТЭ. По ее мнению, данный случай — очередной пример того, как США «реализуют свою недальновидную политику игнорирования международного права и подмены его извращённым постулатом о неком "порядке, основанном на правилах", которые Вашингтон сам выдумывает и подстраивает под себя».

Захарова резюмировала, что отсутствие представляющей Россию делегации на упомянутом мероприятии снизит уровень значимого события и отметила, что произошедшее останется на совести тех, кто пытается изолировать Россию на международной арене.

21 октября стало известно, что делегация от «Росатома» и Ростехнадзора не примет участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ, так как американская сторона не выдала ее членам визы. При этом в посольстве США данный инцидент комментировать не стали.

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Варвара Кошечкина
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