Наркобанды устроили перестрелку у детского сада во время тихого часа

BioBioChile: наркобанды в Чили устроили перестрелку у детского сада во время тихого часа

Чилийские наркобанды устроили перестрелку возле одного из детских садов в Пуэнте-Альто. Об этом сообщает чилийское радио BioBioChile.

На опубликованных кадрах из здания детсада слышно, как воспитатели успокаивают лежащих на полу малышей, чтобы те не плакали. Снаружи доносятся перекрикивания бандитов.

Перестрелка, в ходе которой прозвучало не менее 30 выстрелов, произошла во время тихого часа.

В муниципалитете пообещали усилить меры безопасности.

Ранее стало известно, что в Китае неизвестный вооруженный мужчина напал на частный детский сад и убил троих человек. Еще как минимум шестеро пострадали. Возраст погибших и пострадавших не уточняется. Подозреваемый в убийстве и нападении 48-летний мужчина находится в розыске.