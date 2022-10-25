10-11 ноября пройдет Шестой Национальный рекламный форум (НРФ’6)

Ресурсы рекламного бизнеса в решении индустриально-технологических проблем и основные стратегии игроков в изменившихся условиях будут представлены 10-11 ноября на Шестом Национальном рекламном форуме (НРФ’6).

Влияние закона о маркировке интернет-рекламы на систему размещения креативов и работу с серьезным массивом данных привело к необходимости модернизации технологических процессов и устранению проблемных точек с минимальными затратами для бизнеса.

Под эгидой двух ассоциаций — АКАР и АРИР — специальная сессия объединит представителей агентств, утвержденных операторов рекламных данных (ОРД) и рекламодателей для обсуждения возникших вызовов и изменений. Дискуссия экспертов включает разбор важных для индустрии практических вопросов, среди которых сложные случаи маркировки селф-промо, динамических креативов, программатики инфраструктуры, маркетплейсов и блогеров. На площадке НРФ’6 игроки рынка узнают о методах адаптации к изменениям на законодательном уровне в режиме реального времени через объективную оценку высококвалифицированных экспертов.

Создание ЕРИР привело к увеличению нагрузки на медиакоммуникационную отрасль и дальнейшим изменениям в работе с информацией, появилась обязанность передавать сведения обо всех рекламных кампаниях. В связи с этим эффективная работа с данными является основным драйвером для формирования успешной бизнес-модели игроков рынка в текущих условиях.

Новые тенденции и подходы работы с данными и программатик станут фокусом внимания представителей ОРД, вендоров, рекламных групп, брендов и площадок на большой сессии Big data & programmatic. Модерировать дискуссию будут Анжела Федорченко (Weborama) и Александр Папков (Media Direction Group), вице-президенты АРИР. Среди подтвержденных экспертов: Анатолий Новожилов (Platforma), Екатерина Макаренкова (Getintent), Вячеслав Кан(Gallery), Дмитрий Федосеев (Hybrid), Александра Клюева (OMD OM Group), Николай Мельников (МедиаСкаут), Виктор Митюнин (ПАО «Вымпелком»), Анастасия Фомина (OZON), Екатерина Кучерова (Valenta), Анна Добрянская (АНО «Национальные приоритеты»), Елена Нечаева («МегаФон») и другие.

Агентства, технологические площадки и рекламодатели по-своему анализируют произошедшие изменения на рынке, формируя новые подходы и стратегии продвижения. По мнению модератора сессии «Новый взгляд на известные рекламные каналы», руководителя по развитию продукта директ-маркетинга «Почты России» Романа Кобозева, индустрия находится «в кризисе эффективности». Когда бенчмарки в programmatic обрушились из-за ухода зарубежных игроков, а мобильная реклама потеряла позиции после ограничений со стороны вендоров, участники рынка вернулись в ситуацию 2015-го года, когда нужно искать эффективные каналы коммуникации заново. Анастасия Беккер (Media Instinct Group), Данил Першин (ЕМГ), Даниил Рязанцев (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Алла Хечумова (Independent Media), а также представитель сети кинотеатров КАРО и другие приглашенные эксперты предлагают по-новому посмотреть на доступные рекламные инструменты и выявить критерии эффективного медиасплита в условиях поиска качественных российских технологий.

Однако на фоне экономического спада финансирование в martech-стартапы, предлагающие оригинальные решения на рекламном рынке, затруднено. Новые направления маркетинговых инструментов и источники инвестирования для отечественных технологических разработок будут рассмотрены во время дискуссионной панели о перспективах развития MarTech-рынка в изоляции участниками: Сергеем Ефимовым (Почта России, АКАР), Иваном Парышевым (AstraLab, АРИР), Юлией Грейс (PHD), Еленой Коршак (ОККАМ, Garden), Мариной Сурыгиной (Gallery), Анной Ветринской (СберМаркетинг), а также сейлз-хаусом «Газпром-медиа», Антоном Афанасьевым (X5 ID), Юрием Самойленко (Volkswagen) и другие.

Импортозамещение на рекламном рынке происходит активными темпами, в том числе и в мобильной рекламе. Подходы к созданию и адаптации креативов, а также интерактивные механики претерпели изменения на фоне трансформации инвентаря и инструментария. Изменилась ли роль мобайла в digital стратегиях брендов, если потребление мобильного контента не снижается? В деловую программу НРФ’6 включена сессия Mobile Ad, где эксперты обратят внимание на проблемные точки сегмента мобильной рекламы и их преодоление для более эффективного решения бизнес-задач в ближайшей перспективе. Участники обозначат прогнозы и тенденции развития рынка на 2023 год. Модератор — Михаил Цуприков, председатель комитета АРИР по Mobile ad. Участники: Алексей Крупенин (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Максим Погребняк (OZON), Ульяна Кирпичева (СберМаркетинг), Руслан Осин (VK), Дмитрий Мирошниченко (Go Ahead), Ольга Липовских («Лента Онлайн») и другие.

Новые метрики оценки эффективности видео, изменения в смотрении и качестве контента обсудят участники сессии Digital Video. Актуальные изменения в сегменте нашли свое отражение в новой карте Digital Video от комитета АРИР по Digital Video, которая будет представлена в дни проведения деловой программы НРФ’6. Модератор: Андрей Григорьев, сопредседатель комитета АРИР по digital video. Участники: Виктория Радецкая (Digital Alliance), Алексей Филия (сейлз-хаус «Газпром-медиа»), Анастасия Победоносцева («СберМаркетинг»), Виктория Одинцова («Яндекс») и другие.

Деловая программа форума охватывает широкий спектр вопросов, в том числе направленных на оценку развития интерактивной рекламы. Поиск доступных и новых инструментов, последствия ухода зарубежных рекламодателей и технологических игроков, стандартизация деятельности стимулируют участников к формированию единого вектора развития цифровых коммуникаций в режиме рабочего диалога.

