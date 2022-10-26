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15:53, 26 октября 2022Спорт

Легионер «Зенита» описал реакцию американцев на его переезд в Россию

Волейболист «Зенита» Андерсон заявил, что не все в США поняли его решение уехать в Россию

Фото: Роман Кручинин / ТАСС

Американский легионер волейбольного «Зенита» Мэттью Андерсон описал реакцию американцев на его решение уехать в Россию. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Отношение, как и везде: одни счастливы, другие разочарованы и не понимают моего решения. Но все эти люди не моя семья и не мои друзья. Пусть продолжают говорить», — заявил спортсмен. Андерсон отметил, что официальных заявлений в прессе о своем переезде он не видел, объяснив это тем, что волейбол не очень популярен в США.

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26 мая 2022

Ранее спортсмен выразил сожаление из-за недопуска российских россиян к чемпионату мира 2022 года. «Очень жаль, что события, которые происходят, оставляют Россию вне соревнований. Я скучал там по Максу Михайлову, ведь играл против него с 17 лет», — заявил игрок.

35-летний Андерсон подписал контракт с «Зенитом» в сентябре 2022 года. Он также выступает за сборную США. В составе национальной команды волейболист стал бронзовым призером Олимпийских игр-2016 и чемпионата мира-2018.

1 марта Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все российские и белорусские клубы и сборные от международных соревнований. Россию также лишили права проведения чемпионата мира по волейболу 2022 года.

Ксения Курашкина
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