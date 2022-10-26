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12:18, 26 октября 2022Спорт

Махачев высказался о сравнениях с Нурмагомедовым

Чемпион UFC Ислам Махачев заявил, что рад сравнениям с Хабибом Нурмагомедовым

Фото: Craig Kidwell / Reuters

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев высказался о сравнениях с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит РЕН ТВ.

«Всегда говорю во всех интервью, что я рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион», — заявил Махачев. Он отметил, что у Нурмагомедова была хорошая карьера, и заверил, что хотел бы так же успешно провести собственную.

В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. Махачев посвятил победу Хабибу Нурмагомедову и его умершему отцу, их общему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову.

На данный момент Махачев занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Он провел в промоушене 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).

Ксения Курашкина
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