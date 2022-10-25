Махачев поднялся в рейтинге UFC

Российский боец ММА Ислам Махачев поднялся c четвертого на третье место в рейтинге UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев поднялся на третье место в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщается на сайте организации.

До этого спортсмен располагался на четвертой строчке рейтинга. Лидером является чемпион UFC в полулегком весе, австралиец Александр Волкановски.

22 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе. После поединка бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов предложил Волкановски подраться с Махачевым, и тот согласился.

Махачев провел в UFC 13 поединков, потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд). На счету Волкановски 25 побед и одно поражение.