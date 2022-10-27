Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:35, 27 октября 2022Россия

В Совфеде призвали наказать организаторов новых облав на резервистов в регионах

Сенатор Клишас призвал привлечь к ответственности организаторов новых облав на резервистов

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Организаторы новых облав на резервистов в российских регионах должны быть привлечены к ответственности. Призыв к их наказанию сенатор Совфеда Андрей Клишас опубликовал в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что такие методы мобилизации противоречат российскому законодательству.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что к нему поступила информация о новых облавах на находящихся в запасе россиян в Ивановской области и других регионах страны. Он выразил надежду, что Военная прокуратура проведет расследование и сделает выводы по таким методам призыва.

Материалы по теме:
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически» Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
«К заключениям из частных клиник относятся крайне скептически»Что нужно знать об отсрочке от мобилизации по болезни?
28 сентября 2022

О первых случаях облав на резервистов стало известно 14 октября. В сети появились кадры, на которых сотрудники полиции и люди в штатском ловят запасников в подъездах жилых домов Санкт-Петербурга и вручают им повестки. В Москве облавы на резервистов устраивали у станций метро.

Комментируя эти сообщения, Клишас подчеркнул, что подобные действия сотрудников полиции неправомерны. Он объяснил, что сотрудники правоохранительных органов могут доставить в военкомат только конкретного призывника, на которого составляет письменный запрос от комиссариата. Сенатор также добавил, что военкоматы не имеют права вести работу, направленную на неопределенный круг лиц.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Кремле высказались о распространении статуса иноагентов на уехавших россиян
Европейскую страну назвали «магнитом» для ИТ-специалистов из России
Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира
Стали известны детали введения потолка цен на российскую нефть
Против Сигала и Киркорова предложили ввести санкции из-за поддержки России
Следователи впервые закрыли дело о фейке про российскую армию
Стала известна судьба найденного в мусоропроводе младенца
Россия призвала Запад повлиять на Украину для отказа от ядерного шантажа
Названы регионы России с самыми дешевыми домами
Сечин назвал основные инструменты манипулирования глобальным рынком
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.