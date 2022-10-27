В Совфеде призвали наказать организаторов новых облав на резервистов в регионах

Сенатор Клишас призвал привлечь к ответственности организаторов новых облав на резервистов

Организаторы новых облав на резервистов в российских регионах должны быть привлечены к ответственности. Призыв к их наказанию сенатор Совфеда Андрей Клишас опубликовал в своем Telegram-канале.

Клишас подчеркнул, что такие методы мобилизации противоречат российскому законодательству.

Ранее член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов рассказал, что к нему поступила информация о новых облавах на находящихся в запасе россиян в Ивановской области и других регионах страны. Он выразил надежду, что Военная прокуратура проведет расследование и сделает выводы по таким методам призыва.

О первых случаях облав на резервистов стало известно 14 октября. В сети появились кадры, на которых сотрудники полиции и люди в штатском ловят запасников в подъездах жилых домов Санкт-Петербурга и вручают им повестки. В Москве облавы на резервистов устраивали у станций метро.

Комментируя эти сообщения, Клишас подчеркнул, что подобные действия сотрудников полиции неправомерны. Он объяснил, что сотрудники правоохранительных органов могут доставить в военкомат только конкретного призывника, на которого составляет письменный запрос от комиссариата. Сенатор также добавил, что военкоматы не имеют права вести работу, направленную на неопределенный круг лиц.