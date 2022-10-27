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11:59, 27 октября 2022Россия

В СПЧ осудили новые облавы на резервистов в российских регионах

Член СПЧ Кабанов осудил облавы на резервистов в Ивановской области и других регионах

Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов осудил новые облавы на резервистов в Ивановской области и других регионах. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Похоже, Ивановская область и другие регионы решили повторить методы частичной мобилизации, которые ранее уже были признаны не то чтобы правильными и законными», — написал Кабанов.

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Он сообщил, что информация о таких облавах приходит из разных источников. Член СПЧ выразил надежду, что Военная прокуратура в ближайшее время проведет расследование и сделает выводы по таким методам призыва на службу, и назвал такие действия незаконными.

Полицейские устроили облавы на резервистов в подъездах жилых домов в Москве и Петербурге 14 октября. Очевидцы сообщали, что стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки. Похожая ситуация сложилась в столице, где на резервистов устраивали облавы у станций метро.

Сенатор Андрей Клишас назвал недопустимыми массовые облавы на резервистов. Он объяснил, что у военкомов нет прав действовать в отношении неопределенного круга лиц, подчеркнув, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов. В СПЧ также осудили происходящее.

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Анастасия Шейкина
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