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13:31, 27 октября 2022Спорт

Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира

Ислам Махачев заявил, что в ближайшие полтора года возглавит рейтинг лучших бойцов мира
Ислам Махачев

Ислам Махачев. Фото: Craig Kidwell-USA TODAY Sports / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), россиянин Ислам Махачев оценил свои шансы возглавить рейтинг лучших бойцов мира вне зависимости от весовых категорий (P4P). Его слова приводит YouTube-канал «Ушатайка».

«Я думаю, в ближайший год-полтора максимум я буду на первой строчке», — заявил спортсмен. Махачев отметил, что в промоушене высоко оценили его уровень, и он не собирается останавливаться на достигнутом.

26 октября Махачев высказался о сравнении с бывшим чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. «Всегда говорю во всех интервью, что я рад, что меня с таким человеком сравнивают. Хабиб — великий чемпион», — признался боец. Он добавил, что у Нурмагомедова была хорошая карьера, и заверил, что хотел бы так же успешно провести собственную.

В ночь на 23 октября Махачев победил бразильца Чарльза Оливейру удушающим приемом на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Россиянин стал обладателем титула чемпиона организации в легком весе.

На данный момент Махачев занимает третье место в рейтинге UFC вне зависимости от весовых категорий. Он провел в промоушене 13 поединков, в которых потерпел одно поражение и одержал 12 побед (из них 11 подряд).

Ксения Курашкина
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