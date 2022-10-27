Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:47, 27 октября 2022Силовые структуры

Зарезавшему друга и угрожавшему ножом его сожительнице россиянину дали 13 лет

Под Кировом суд дал 13 лет мужчине за убийство друга и угрозы расправой его сожительнице

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В Кировской области суд приговорил к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы 50-летнего местного жителя за убийство 53-летнего собутыльника и угрозы расправой знакомой. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 1 июля приятели выпивали в квартире, расположенной в городе Зуевка. Там фигурант поссорился с мужчиной и несколько раз ударил его ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он подошел к сожительнице жертвы и начал угрожать ножом. После этого осужденный сбежал.

Отмечается, что фигурант уже был судим ранее.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Россия ударила по критически важной инфраструктуре в центре Украины
Судно оператора газопровода «Северный поток» прибыло на место взрывов
Влюбленные стали миллионерами благодаря продаже одежды с фразами на одну тему
Константин Богомолов выступит свидетелем обвинения в деле против Ксении Собчак
Россиян предупредили о надвигающейся на Черное море опасности
В Узбекистане опровергли сборку иранских беспилотников в стране
Раскрыты основные преимущества телемедицины
Американский гроссмейстер проиграл Непомнящему из-за незнания правил
Витас рассказал об инциденте в караоке-клубе
Глава Universal выступила за женскую версию «Форсажа»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.