Зарезавшему друга и угрожавшему ножом его сожительнице россиянину дали 13 лет

Под Кировом суд дал 13 лет мужчине за убийство друга и угрозы расправой его сожительнице

В Кировской области суд приговорил к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы 50-летнего местного жителя за убийство 53-летнего собутыльника и угрозы расправой знакомой. Об этом в четверг, 27 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 119 («Угроза убийством») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима.

По данным ведомства, 1 июля приятели выпивали в квартире, расположенной в городе Зуевка. Там фигурант поссорился с мужчиной и несколько раз ударил его ножом, нанеся смертельные ранения. Затем он подошел к сожительнице жертвы и начал угрожать ножом. После этого осужденный сбежал.

Отмечается, что фигурант уже был судим ранее.