В МВД заявили об отсутствии сведений о гражданстве Израиля у Собчак

Журналистка Ксения Собчак не уведомляла МВД о наличии у нее гражданства Израиля

В МВД заявили об отсутствии сведений о гражданстве Израиля у журналистки и телеведущей Ксении Собчак. Об этом в среду, 27 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Журналистка не уведомила Главное управление по вопросам миграции МВД России о наличии израильского гражданства, хотя по закону она была обязана сделать это в течение нескольких месяцев с момента получения.

Ранее стало известно, что телеведущей может грозить проверка в России из-за гражданства Израиля. В случае сокрытия второго паспорта гражданина России ждет уголовная ответственность по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»). Максимальное предусмотренное статьей наказание — обязательные работы до 400 часов.

О том, что Собчак получила гражданство Израиля, издание Haaretz писало в апреле. Согласно его данным, паспорт страны также был оформлен на сына журналистки. До этого, в марте, она рассказала, что у нее есть только российское гражданство, а других паспортов нет.

26 октября Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности прибалтийского государства подтвердил, что она находится на территории страны и, как гражданка Израиля, имеет право там пребывать без визы.

Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве за удаление постов в одном из Telegram-каналов.