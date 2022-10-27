Раскрыты возможные меры в отношении Собчак из-за паспорта Израиля

Журналистке Собчак может грозить проверка в России из-за гражданства Израиля

Российские правоохранительные органы могут начать доследственную проверку в отношении журналистки Ксении Собчак в случае, если она своевременно не уведомила миграционную службу о наличии израильского гражданства. Такие возможные меры в беседе с РИА Новости раскрыл информированный источник.

Собеседник агентства добавил, что, если будет установлен факт преступления, ведущей может грозить уголовная ответственность.

Отмечается, что в случае сокрытия второго паспорта гражданина России ждет уголовная ответственность по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства»). Максимальное предусмотренное статьей наказание — обязательные работы до 400 часов.

О том, что Собчак получила гражданство Израиля, издание Haaretz писало в апреле. Согласно его данным, паспорт страны также был оформлен на сына журналистки. До этого, в марте, она рассказала, что у нее есть только российское гражданство, а других паспортов нет.

26 октября стало известно, что Собчак заметили при пересечении пешком границы Белоруссии и Литвы. Глава департамента госбезопасности прибалтийского государства подтвердил, что она находится на территории страны и, как гражданка Израиля, имеет право там пребывать без визы.

Собчак попала в число подозреваемых по делу о вымогательстве. Фигурантами этого же дела стали ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский. Из материалов дела следует, что их подозревают в вымогательстве за удаление постов в одном из Telegram-каналов.