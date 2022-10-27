Женатый учитель престижной школы уволен за поцелуй с шестиклассницей

Daily Mail: учитель поцеловал шестиклассницу и лишился работы

Женатый учитель престижной средней школы в британском городе Рамсгит, графство Кент, лишился работы после того, как поцеловал шестиклассницу под установленной в классе камерой видеонаблюдения. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летний Ли Фаунтен был уволен после того, как руководство школы просмотрело запись с камеры наблюдения для того, чтобы найти доказательства дисциплинарных проступков учеников. На нее попал момент, когда учитель целует школьницу. Имя девочки не разглашается в соответствии с требованием закона.

Слухи о скандале начали распространяться в школе две недели назад. Ученикам сообщили по электронной почте, что Фаунтен больше не будет вести занятия. После этого директор школы объявила, что учитель больше не будет преподавать в школе. Она не объяснила причины его увольнения.

К расследование неподобающего поведения учителя в отношении ученицы привлекли правоохранительные органы. «Полицейские провели опросы. Мужчину допросили. Ему было выдано предупреждение, после чего расследование закрыли», — отметили в правоохранительных органах. Фаунтен признал, что целовал школьницу.

Школа отсчитывает свою историю с XVIII века и была альма-матер для многих звезд шоу-бизнеса и спортсменов. В числе ее бывших учеников — сэр Эдвард Ричард Джордж Хит, который был премьер-министром Великобритании с 1970 по 1974 годы.

Ранее сообщалось, что 47-летний учитель средней школы Olathe Northwest в американском штате Канзас, совратил 17-летнюю ученицу. Школьный учитель был арестован и уволен.