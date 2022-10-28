Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:30, 28 октября 2022Наука и техника

Раскрыты подробности запуска баллистических ракет КНДР

Yonhap: запущенные КНДР ракеты летели со скоростью до 5 чисел Маха

Фото: KCNA / Reuters

Баллистические ракеты малой дальности, которые КНДР запустила в пятницу, 28 октября, развивали скорость до пяти Маха. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, который раскрыл подробности запуска.

Отмечается, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района уезда Тхочхон провинции Канвондо в сторону Японского моря в период с 11:59 до 12:80 по местному времени (с 05:59 до 06:18 мск). Ракеты пролетели около 230 километров на максимальной высоте примерно 24 километра.

Материалы по теме:
Пережить ядерный удар: как найти укрытие, что надо знать про ядерное оружие и можно ли выжить во время атаки?
Пережить ядерный удар:как найти укрытие, что надо знать про ядерное оружие и можно ли выжить во время атаки?
30 сентября 2022
Красная кнопка. Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
Красная кнопка.Как ядерное оружие обеспечивает защиту России на земле, воде и в воздухе?
14 октября 2022

Ранее стало известно, что южнокорейские военные обнаружили пуск двух ракет с территории КНДР. В сообщении южнокорейских военных отметили, что вооруженные силы республики поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США.

4 октября агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, которая достигла скорости 17 чисел Маха.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
В Китае отреагировали на речь Путина
Российский врач назвала способ победить синдром «зимней спячки»
Билли Айлиш заметили на свидании в облегающем мини-платье
США и Евросоюзу предрекли торговую войну
Российский депутат пожаловался Шойгу на подготовку мобилизованных
МВД объявило в розыск сына красноярского губернатора по делу об отмывании денег
Приграничное российское село попало под обстрел со стороны Украины
Украина приобрела электроэнергию у европейской страны
МИД Франции ушел от ответа об использовании спутников на Украине для разведки
Россиянина задержали за вымогательство у миллиардера 40 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.