Раскрыты подробности запуска баллистических ракет КНДР

Yonhap: запущенные КНДР ракеты летели со скоростью до 5 чисел Маха

Баллистические ракеты малой дальности, которые КНДР запустила в пятницу, 28 октября, развивали скорость до пяти Маха. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея, который раскрыл подробности запуска.

Отмечается, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности из района уезда Тхочхон провинции Канвондо в сторону Японского моря в период с 11:59 до 12:80 по местному времени (с 05:59 до 06:18 мск). Ракеты пролетели около 230 километров на максимальной высоте примерно 24 километра.

Ранее стало известно, что южнокорейские военные обнаружили пуск двух ракет с территории КНДР. В сообщении южнокорейских военных отметили, что вооруженные силы республики поддерживают полную боеготовность в тесном сотрудничестве с США.

4 октября агентство Yonhap сообщило, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты, которая достигла скорости 17 чисел Маха.