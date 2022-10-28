Российский врач назвала причины переедания при недосыпе

Врач Зяблова: переедание является следствием попытки организма избавиться от стресса

Любой хронический недосып — стресс, а для стресса характерно повышение уровня кортизола и замедление функционирования организма. При этом понижается скорость метаболизма, что отражается на наборе лишнего веса, рассказала в беседе с Life.ru врач онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Елена Зяблова, рассуждая о причинах переедания при недосыпе.

Собеседница издания отметила, что если у человека сформировалась привычка заедать стресс, возникает переедание. По ее словам, заедание стресса часто спровоцировано эмоциональным голодом. Зяблова обратила внимание, что при стрессе многих тянет к более вредной и жирной пище, что негативно отражается на весе.

По словам эксперта, возможна и обратная ситуация — если человек не чувствует голод при стрессе, то столкнувшись с недосыпом он начнет худеть. «Недосып сам по себе — это одна из причин стресса, а переедание — это следствие попытки организма избавиться от него. Поэтому не стоит винить только недосып, возможно, он является следствием более масштабных проблем», — заключила врач.

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