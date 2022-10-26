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18:00, 26 октября 2022Забота о себе

Раскрыты самые популярные ошибки при похудении

Диетолог Пигарева предложила худеть постепенно, чтобы избежать проблем со здоровьем

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Сбрасывать вес необходимо постепенно, при помощи правильно составленной диеты, это позволит избежать срыва и проблем со здоровьем, уверена врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Пигарева. Несколько самых популярных ошибок при похудении она раскрыла россиянам в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Пигаревой, наиболее часто желающие избавиться от лишних килограммов забывают, что подход к коррекции веса должен быть комплексным. Диетолог предложила начинать приводить себя в форму с посещения врача и диагностики. Эта мера необходима, чтобы выяснить, не вызван ли набор веса какими-либо заболеваниями, а также подобрать подходящий рацион питания.

В качестве второй распространенной ошибки диетолог назвала желание худеть максимально быстро. Однако правильная коррекция веса должна быть постепенной. Без вреда для здоровья можно терять не более трех-четырех килограммов в месяц.

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Нередко худеющие допускают ошибки и при самостоятельном составлении диеты, продолжила Пигарева. По ее мнению, сбалансированный рацион должен состоять из трех основных приемов пищи и двух-трех перекусов. При этом важно завтракать в течение часа после пробуждения, а ужинать не позднее чем за два-три часа до отхода ко сну. «Основной прием пищи должен начинаться с клетчатки. Это может быть, например, овощной салат. Затем белок: яйца, рыба, птица, кисломолочные продукты. Потом добавляем сложные углеводы: хлеб цельнозерновой, крупы. На ужин только овощи и белок», — посоветовала врач.

В заключение диетолог напомнила, что универсального рецепта похудения не существует и необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Но семиразового питания и перерывов между едой меньше двух часов точно быть не должно, так как это не только приводит к набору веса, но и может стать причиной развития сахарного диабета и инсулинорезистентности.

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Наталья Обрядина
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