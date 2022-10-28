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12:28, 28 октября 2022Наука и техника

В России возобновили продажи PlayStation 5

«Известия»: в России нашли сертифицированные для российского рынка PlayStation 5

Фото: unsplash

В России возобновили продажи сертифицированных для местного рынка консолей PlayStation 5. Об этом сообщают «Известия».

Подготовленные для местного рынка приставки Sony — имеющие сертификацию «Ростест» — нашли в нескольких торговых сетях. Журналисты обнаружили подобные консоли на площадках «Яндекс Маркет», Ozon, Wildberries и Techline24. Также авторы «Известий» выяснили, что в продаже доступны сертифицированные специально для России игры — через магазины и подписку PlayStation Plus.

«Данные игровые консоли представлены у нескольких наших продавцов», — подтвердили информацию в пресс-службе Ozon. Представители «Яндекс Маркета» и Techline24 отметили, что тоже торгуют официальными моделями PS5. В Wildberries рассказали, что сертифицированные для России приставки предлагают продавцы, которые закупили эти устройства ранее.

По словам источника на игровом рынке, Sony официально не ввозит консоли в Россию, но это мог сделать один из дистрибуторов — партнеров компании. «Сертификация PlayStation 5 для России может продолжаться без афиширования этого факта», — согласен с инсайдером главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

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На торговых площадках также отметили, что новые приставки были привезены не по параллельному импорту. Доставленные таким образом девайсы продаются у крупных ритейлеров со специальной маркировкой.

Ранее журналисты Mobiltelefon заявили, что Apple произвела партию смартфонов iPhone специально для продажи в российском регионе. Авторы обнаружили в торговых сетях новые смартфоны, не помеченные как привезенные в Россию по параллельному импорту.

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Андрей Ставицкий
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