В США назвали главное преимущество Т-90

Издание Popular Mechanics сочло главным преимуществом Т-90 его цену

Российский танк Т-90 отличается доступностью, которая позволяет обеспечивать вооруженные силы современными машинами. Главное преимущество российского танка назвали в публикации американского издания Popular Mechanics.

Отмечается, что низкий силуэт Т-90 затрудняет поражение машины. Российский танк получил комбинированную броню с динамической защитой, которая противостоит противотанковым снарядам, а модернизированная гладкоствольная пушка 2А46М калибра 125 миллиметров стала более точной.

«Пожалуй, самым привлекательным в этом танке-рабочей лошадке является цена: экономичная стоимость от 2,5 до 4,5 миллиона долларов, позволяющая России содержать до 1000 танков Т-90 одновременно», — пишет издание.

В сентябре журнал Popular Mechanics назвал российский Т-90М лучшим танком, который принимает участие в специальной военной операции России на Украине.

В августе в публикации Military Watch отметили, что Т-90М остается самым боеспособным танком Российской армии. Т-90М получил новый башенный модуль с комбинированным бронированием.