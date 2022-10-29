В Госдуме обвинили Лондон и Киев в провокации возможности кризиса продовольствия

Депутат Слуцкий: Киев и Лондон вновь провоцируют возможность продовольственного кризиса

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выступил с обвинением в адрес Украины и Великобритании из-за того, что они готовили теракт, прикрываясь гуманитарным коридором по вывозу зерна. По его словам, таким образом они в очередной раз провоцируют возможность наступления продовольственного кризиса, сообщает ТАСС.

«Подготовку теракта в Севастополе, который осуществлялся под прикрытием гуманитарных коридоров по вывозу зерна, вели специалисты британского ВМФ. В результате Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что своими действиями западные страны вновь показали готовность спонсировать терроризм, исходящий от Киева. Слуцкий добавил, что выход из зерновой сделки был необходим для обеспечения безопасности, отметив, что суда с грузом из Украины направлялись не в развивающиеся государства, как было обговорено, в страны Европейского союза.

Ранее постоянное представительство России при ООН запросило проведение заседания Совета безопасности Организации на 31 октября из-за атаки на суда Черноморского флота в Севастополе.