Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо М
1:0
1-й тайм
live
Химки
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Салават Юлаев
Сегодня
14:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лестер Сити
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|12-й тур
14:04, 29 октября 2022Спорт

Футболист Педриньо высказался о реакции на его имя в России

Футболист «Локомотива» Педриньо заявил, что его удивил ажиотаж, вызванный его именем

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел высказался о реакции на его имя в России. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что его удивил ажиотаж, вызванный его именем. «Для меня это была элементарная вещь. Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу», — рассказал он. Бразилец подчеркнул, что после переезда в Россию на его игровой футболке стали писать Педро Габриел, и назвал это своим русским именем.

14 сентября форвард заявил, что хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, однако руководство ему отказало. По его словам, причиной стало то, что это имя в России означает гей. Позднее футболист отказался от своих слов, заявив, что самостоятельно остановился на варианте Педро Габриэл.

Педриньо перешел в «Локомотив» в сентябре, контракт рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Киев обвинили в террористической атаке на российские корабли в Севастополе
Минкульт захотел лишить званий уехавших из России артистов
В России американскую ядерную крылатую ракету назвали личной блажью Трампа
Военкомат запретил россиянину выезд из страны до 2222 года
Власти рассказали о подробностях взрыва в Запорожье
Футболист Педриньо высказался о реакции на его имя в России
В убийстве 12-летней россиянки заподозрили ее родственника
В Минобороны заявили о причастности Британии к атаке БПЛА ВСУ на Севастополь
Стало известно о повреждении тральщика после атаки беспилотников на Севастополь
В Германии заявили об оставшейся «голой» из-за поставок Киеву армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.