Футболист Педриньо высказался о реакции на его имя в России

Футболист «Локомотива» Педриньо заявил, что его удивил ажиотаж, вызванный его именем

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел высказался о реакции на его имя в России. Его слова приводит Sport24.

Футболист заявил, что его удивил ажиотаж, вызванный его именем. «Для меня это была элементарная вещь. Я слышал, что Педриньо имеет какое-то отношение к ЛГБТ-сообществу», — рассказал он. Бразилец подчеркнул, что после переезда в Россию на его игровой футболке стали писать Педро Габриел, и назвал это своим русским именем.

14 сентября форвард заявил, что хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, однако руководство ему отказало. По его словам, причиной стало то, что это имя в России означает гей. Позднее футболист отказался от своих слов, заявив, что самостоятельно остановился на варианте Педро Габриэл.

Педриньо перешел в «Локомотив» в сентябре, контракт рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.