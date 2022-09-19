Футболист Педриньо объяснил слова о давлении «Локомотива» из-за фамилии на майке

Футболист Педриньо заявил, что «Локомотив» не давил на него при выборе фамилии на майке

Нападающий московского «Локомотива» Педриньо Габриел объяснил слова о давлении руководства клуба из-за выбора фамилии на майке. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я не думал, что эта история вызовет такую реакцию. Никакого давления со стороны клуба не было. Меня эта история печалит, хочу с ней закончить», — заявил футболист. Он подчеркнул, что журналист неправильно перевел его слова, и добавил, что самостоятельно остановился на варианте Педро Габриэл.

14 сентября форвард заявил, что хотел, чтобы на футболке было написано Педриньо, однако руководство ему отказало. По его словам, причиной стало то, что это имя в России означает гей.

Педриньо перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года. Контракт рассчитан на четыре года. Сумма трансфера составила 3,5 миллиона евро.

