Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 30 октября 2022Мир

Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке

Президент США Байден назвал возмутительным решение России по зерновой сделке

Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Президент США Джо Байден назвал возмутительным решение России приостановить участие в зерновой сделке. Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает РИА Новости.

По мнению американского лидера, такое решение Москвы увеличит голод. Байден считает, что «нет никакой причины этого делать».

Ранее Россия официально уведомила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о приостановке участия в зерновой сделке. Как говорится в письме постоянного представителя РФ при организации Василия Небензи, на фоне атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь Москва не может гарантировать безопасность гражданских судов.

29 октября Министерство обороны сообщило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия после теракта со стороны ВСУ приостановила участие в зерновой инициативе
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В стратегии нацобороны США увидели повод к развитию ПВО России и Китая
В Генпрокуратуре прокомментировали блокировку домена t.me
Стали известны национальности почти всех дворников советской Москвы
На Украине собрались ввести «оброк» для фермеров
Предсказано появление iPhone без кнопок
Карпин оценил работу Черчесова в «Ференцвароше»
В ЛНР назвали наиболее желающую раздела Украины страну
Попавший в плен украинский военный обвинил командование в предательстве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.