Девушка с монобровью пожаловалась на сравнения с обезьяной в сети

Модель Кена Джонел пожаловалась на мужчин, сравнивающих ее сросшуюся бровь с гусеницей

Американская модель со сросшейся бровью пожаловалась на травлю из-за ее внешности в сети. На эту тему она высказалась в интервью The Sun.

21-летняя Кена Джонел рассказала, что перестала выщипывать волосы на лице в 16 лет, с тех пор отращивая густую монобровь. По словам девушки, в реальной жизни все делали комплименты ее внешнему виду, однако в социальных сетях она столкнулась с травлей со стороны подписчиков, преимущественно мужчин.

«С тех пор как я завела TikTok, меня только и делают, что сравнивают с обезьяной и пещерным человеком. Один из хейтеров даже назвал мою бровь гусеницей», — пожаловалась Джонел, добавив, что вопреки хейту продолжит демонстрировать свои сросшиеся брови в социальных сетях, поскольку именно с ними чувствует себя наиболее уверенной.

В июле датская блогерша Эльдина Джаганжак, которая прославилась в сети благодаря сросшимся бровям, рассказала о реакции окружающих на ее необычную внешность. Инфлюэнсер призналась, что незнакомые мужчины часто критикуют ее внешний вид и обзывают.