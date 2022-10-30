Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США
Президент США Джо Байден в субботу, 29 октября, принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.
«Президент, которому исполняется 80 лет в следующем месяце, проголосовал вместе с его 18-летней внучкой Натали Байден, которая голосовала впервые», — отмечается в сообщении.
Добавляется, что американский лидер проголосовал в городе Уилмингтон его родного штата Дэлавер.
Ранее рейтинг одобрения деятельности Байдена снова достиг рекордно низких показателей. Это обстоятельство угрожает победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.
8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.