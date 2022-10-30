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06:43, 30 октября 2022Мир

Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США

Президент США Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tasos Katopodis / Reuters

Президент США Джо Байден в субботу, 29 октября, принял участие в досрочном голосовании на промежуточных выборах в Конгресс страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

«Президент, которому исполняется 80 лет в следующем месяце, проголосовал вместе с его 18-летней внучкой Натали Байден, которая голосовала впервые», — отмечается в сообщении.

Добавляется, что американский лидер проголосовал в городе Уилмингтон его родного штата Дэлавер.

Ранее рейтинг одобрения деятельности Байдена снова достиг рекордно низких показателей. Это обстоятельство угрожает победе демократов на промежуточных выборах в Конгресс США.

8 ноября в США состоится основной день голосования на промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. На них изберут 435 членов палаты представителей и 35 из 100 сенаторов.

Марина Совина
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