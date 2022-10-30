В ДНР рассказали об уязвимости HIMARS

Депутат парламента ДНР Баевский: Caesar и HIMARS не более успешны, чем другие РСЗО

Подполковник Народной милиции ДНР, депутат парламента республики Андрей Баевский в беседе с ТАСС рассказал, что используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ) самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar и HIMARS являются не более успешными, чем какие-либо другие артиллерийские системы и имеют свои уязвимости.

«Конечно, Caesar не менее уязвим в смысле контрбатарейной борьбы, чем другие артсистемы. И также эти САУ несут потери как от нашего огня, так и по причине банальных поломок. Но сказать, что этих САУ противник теряет больше, чем каких-то других, и они вовсе исчезли с поля боя, было бы преувеличением», — заявил военный.

Он подчеркнул, что тоже самое касается и РСЗО HIMARS — они применяются не сильно чаще и не успешнее остальных систем.

Ранее Баевский сообщил о переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию. Отмечается, что число выпускаемых украинскими военными по населенным пунктам снарядов сократилось с 400 до 180 по вравнению с летом, однако украинская армия почти полностью перешла на самые дальнобойные артиллерийские системы (калибра 152 и 155 мм).