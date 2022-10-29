Украина перешла на самую дальнобойную артиллерию

Подполковник НМ ДНР Баевский заявил о переходе ВСУ на самую дальнобойную артиллерию

Подполковник Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР), депутат парламента республики Андрей Баевский сообщил ТАСС о переходе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на самую дальнобойную артиллерию.

По данным НМ, число выпускаемых ВСУ по населенным пунктам снарядов сократилось с 400 до 180 по вравнению с летом, однако украинская армия почти полностью перешла на самые дальнобойные артиллерийские системы (калибра 152 и 155 мм).

«И, конечно, применяются с максимальных дистанций РСЗО БМ-21 “Град” и HIMARS», — констатировал Баевский, назвав одной из причин этого продвижение Вооруженных сил России на северном и северо-западном направлениях.

В беседе с агентством подполковник также указал на огромные потери ВСУ в технике, включая артиллерийские системы и буксировочный транспорт. «То есть решение о поставках западных орудий калибра 155 мм носит вынужденный характер и объясняется в первую очередь огромными потерями артиллерии противника», — отметил он.