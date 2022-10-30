Киев обвинили в попытках помешать возвращению жителей Запорожской области

Рогов заявил, что Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области

Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Киева предпринимают попытки помешать возвращению жителей региона. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов заявил, что Киев мешает возвращению уехавших жителей Запорожской области.

«Режим [президента Украины Владимира] Зеленского намеренно создает преграды и препятствует возвращению обратно жителей Запорожской и Херсонской областей. При желании вернуться обратно их силой отправляют в лагеря для беженцев, хотя люди отказываются и готовы вернуться домой», — обвинил он.

По мнению представителя региона, украинские власти опасаются, что Запад увидит желание граждан жить в составе России и их стремление покинуть части страны, подконтрольные Зеленскому.

Ранее в Херсонской области рассказали о подготовке ВСУ к наступлению. С таким заявлением выступил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.