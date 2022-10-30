Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:53, 30 октября 2022Из жизни

Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его

The Mirror: в Индии лев напал на трехлетнего мальчика, утащил его и оторвал конечности

Фото: Mika Brandt / Unsplash

В индийском городе Саваркундла, штат Гуджарат, лев напал на трехлетнего Нитина Ракешбхая Мехду и растерзал его. Об этом сообщает The Mirror.

Правоохранительные органы обнаружили тело мальчика после того, как он пропал с семейной фермы и был объявлен в розыск. Ребенок был найден без некоторых частей тела. Предполагается, что лев утащил Мехду и оторвал конечности.

Сотрудники лесного хозяйства установили ловушки, надеясь поймать хищника. Однако лев до сих пор остается на свободе.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ганы лев растерзал мужчину, который запрыгнул через ограду и оказался в его вольере. В клетке находились лев, львица и два львенка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В мире стало на 11 недружественных России территорий больше
53-летняя Дженнифер Лопес снялась в кружевном белье и восхитила фанатов
Удар ВСУ по энергетической инфраструктуре обесточил Энергодар
Колосков оценил изъятие антироссийского плаката у украинской болельщицы на матче
Песков предложил новую платформу для переговоров Путина и Байдена
Длинная очередь из москвичей под дождем за билетами в театр попала на видео
Посольство РФ призвало россиян не ехать в Сомали после взрывов
Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его
Стали известные имена работавших дворниками знаменитых москвичей
Зеленский поручил проверить заявления мэра Одессы о нежелании сносить памятники
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.