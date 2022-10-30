Лев утащил трехлетнего ребенка и растерзал его

The Mirror: в Индии лев напал на трехлетнего мальчика, утащил его и оторвал конечности

В индийском городе Саваркундла, штат Гуджарат, лев напал на трехлетнего Нитина Ракешбхая Мехду и растерзал его. Об этом сообщает The Mirror.

Правоохранительные органы обнаружили тело мальчика после того, как он пропал с семейной фермы и был объявлен в розыск. Ребенок был найден без некоторых частей тела. Предполагается, что лев утащил Мехду и оторвал конечности.

Сотрудники лесного хозяйства установили ловушки, надеясь поймать хищника. Однако лев до сих пор остается на свободе.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Ганы лев растерзал мужчину, который запрыгнул через ограду и оказался в его вольере. В клетке находились лев, львица и два львенка.