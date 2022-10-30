Российские войска в ДНР продвинулись на три километра и вышли к Павловке

Минобороны России сообщило о выходе ВС РФ к окраинам села Павловка в ДНР

Вооруженные силы РФ за минувшие сутки в Донецкой народной республике (ДНР) продвинулись в глубину обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к южным окраинам Павловки, сообщает официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ведомство добавило, что при этом уничтожено более 100 украинских военных, в том числе в ходе наступления в районе Новомихайловки и Владимировки на южно-донецком направлении. Также заявлено, что ВС РФ овладели несколькими опорными пунктами и важными высотами.

Также утверждается, что уничтожен один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов украинских войск.

Ранее Минобороны сообщило, что российские военные нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций войск ВСУ в Николаевской области, в районе города Очакова.