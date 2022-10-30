В ДНР заявили о невозможности Киева эффективно применять ракеты

В ДНР заявили о невозможности ВС Украины эффективно применять ракеты AGM-88 HARM

Вооруженные силы Украины (ВСУ), применяя противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM в Донбассе, просто отчитываются перед поставщиками. Об этом заявил ТАСС подполковник Народной милиции, депутат парламента ДНР Андрей Баевский.

По его словам, вооруженные формирования Украины (ВФУ) не могут обеспечить ракетам ни надлежащего входного контроля, ни правильного обслуживания, а также подходящих условий для применения.

«Но с точки зрения информационной и с точки зрения отчетности за выделенное финансирование они его применять обязаны, чтобы показать: нам поставили, мы применяем, давайте еще», — сказал Баевский.

В сентябре источник РИА Новости сообщил, что американские противорадиолокационные ракеты AGM-88 High-speed Anti-Radiation Missile (HARM) показали нулевую эффективность на Украине. Большую часть ракет сбили российские зенитные ракетные комплексы.