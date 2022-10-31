Российский артиллерист рассказал о применении барометров

Российский артиллерист Космос рассказал о применении барометров в ходе СВО

Артиллеристы применяют барометры перед стрельбой в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом старший офицер российской артиллерийской батареи с позывным Космос рассказал РИА Новости.

«Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны», — отметил он.

Старший офицер батареи рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о направлении ветра, по его словам, нужны для того, чтобы определить, в какую сторону будет сносить снаряд.

Он отметил, что температура также влияет на полет снаряда. «Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели», — уточнил офицер. По его словам, метеоданные на позиции уточняют каждые 15-20 минут.

Артиллерист сообщил, что установки в его батарее используют для контрбатарейной борьбы, а также поражения укреплений и бронированной техники.

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