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13:45, 1 ноября 2022Наука и техника

Российский артиллерист рассказал о применении барометров

Российский артиллерист Космос рассказал о применении барометров в ходе СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Unsplash

Артиллеристы применяют барометры перед стрельбой в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом старший офицер российской артиллерийской батареи с позывным Космос рассказал РИА Новости.

«Это очень важный прибор для артиллериста любого. Перед каждой стрельбой мы смотрим, проверяем температуру, давление, определяем ветер, потому что погодные условия очень важны», — отметил он.

Старший офицер батареи рассказал, что при высоком атмосферном давлении растет сопротивление воздуха, из-за чего снаряд может не долететь до цели. Данные о направлении ветра, по его словам, нужны для того, чтобы определить, в какую сторону будет сносить снаряд.

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Он отметил, что температура также влияет на полет снаряда. «Заряд если более теплый, снаряд полетит дальше. Если снаряд холодный, то есть воспламенение хуже происходит, снаряд тоже не долетит до цели», — уточнил офицер. По его словам, метеоданные на позиции уточняют каждые 15-20 минут.

Артиллерист сообщил, что установки в его батарее используют для контрбатарейной борьбы, а также поражения укреплений и бронированной техники.

Ранее в октябре в пресс-службе «Уралвагонзавода» сообщили, что Министерству обороны России досрочно передали партию дальнобойных самоходных артиллерийских установок 2С7М «Малка».

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Даниил Иринин
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