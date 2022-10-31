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15:28, 31 октября 2022Мир

В Иране проведут публичные суды над участниками протестов

WP: иранские власти проведут публичные суды над тысячей участников протестов в стране

Фото: WANA / Reuters

Иранские суды в провинции Тегеран уже предъявили обвинительные приговоры в отношении почти тысячи участников протестов по всей стране, которые начались из-за смерти Махсы Амини, судебные процессы проведут в публичном формате. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Определено время рассмотрения в революционных судах дел нескольких лиц, которые принимали участие в недавних вандальных действиях и которым предъявлены обвинения в серьезных преступлениях, в том числе побоях, нанесении ранений или убийстве сотрудников сил правопорядка, поджоге общественного имущества (...). Заседания суда над этими участниками беспорядков будут проходить публично во все дни этой недели», — заявил иранский генеральный прокурор Али Аль-Касимехр.

Ранее пресс-секретарь американской администрации Карин Жан-Пьер заявила, что Белый дом заподозрил Россию в содействии властям Ирана в подавлении протестов. Она добавила, что Иран и Россия становятся ближе по мере того, как оказываются в изоляции.

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Дмитрий Сотак
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